إيران تجد بدائل لتصدير نفطها

جهينة نيوز

أعلن نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية، أمير حسين زماني، أن إيران تعمل على حشد مواردها لبيع النفط في السوق الموازية التفافا على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على خلفية برنامجها النووي.

ونقلت وكالة "إيرنا" زماني خلال مؤتمر لبحث سبل مواجهة العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني "لقد حشدنا كل إمكانيات البلاد لبيع النفط الإيراني في السوق الموازية، وذلك لمواجهة العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية".

يذكر أن الممثلة العليا للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، عارضوا قرار الولايات المتحدة بعدم تمديد الإعفاءات التجارية لإيران.

في سياق آخر، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، سابقا، إنه "يجب على إيران تعزيز الصادرات غير النفطية ومواصلة مبيعات النفط لمواجهة العقوبات الأمريكية".