"هواوي" تعتزم طرح أول تلفزيون بتكنولوجيا الجيل الخامس خلال العام الحالي

جهينة نيوز

ذكرت تقارير إعلامية أن شركة الإلكترونيات الصينية "هواوي" تعتزم دخول سوق أجهزة التلفزيون الذكية حيث ستطرح أول تلفزيون مزود بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات "فايف جي" وبدرجة وضوح 8 كيلوبيكسل في وقت لاحق من العام الحالي، في إطار مساعي الشركة الصينية لمنافسة شركتي "آبل" الأمريكية و"سامسونج إلكترونيكس" الكورية الجنوبية في سوق الأجهزة المنزلية الرقمية، بعد نجاحها في زيادة مبيعاتها من الهواتف الذكية خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 50% سنويا.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه في حين أصبحت "هواوي" ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم من حيث المبيعات بعد "سامسونج" فإنها لا تنتج حاليا أجهزة تلفزيون .

ولن يكون تلفزيون "هواوي" المنتظر أول جهاز منزلي تطوره الشركة الصينية بتكنولوجيا "فايف جي" حيث أعلنت في شباط/فبراير الماضي خلال معرض ومؤتمر الأجهزة المحمولة الدولية في برشلونة بإسبانيا عن هاتف ذكي قابل للطي بتكنولوجيا الجيل الخامس باسم "هواوي ميت إكس".

وذكر موقع "سي نت" أن تلفزيونات الجيل الخامس لتكنولوجيا الاتصالات يمكن أن تشير إلى نهاية الحاجة إلى كابلات الاتصالات أو أطباق القمر الصناعي لاستقبال البث التلفزيوني. كما يمكن لتلفزيون الجيل الخامس أن يكون نقطة محورية للتواصل مع باقي الأجهزة الإلكترونية في المنزل.

في الوقت نفسه فإن أجهزة تلفزيون الجيل الخامس ستتيح سرعات أعلى لنقل واستقبال البيانات اللازمة لتشغيل الألعاب الرقمية المصممة بتكنولوجيا "الواقع الافتراضي" (في آر). ورغم أن التوقعات تشير إلى أن الكاميرات الرقمية والأجهزة الرقمية مثل الجيل الجديد من جهاز الألعاب "بلاي ستيشن" ستقدم صورا وأفلام بدرجة وضوح 8 كيلوبيكسل، فإنه لا يوجد الكثير من أجهزة التلفزيون التي تدعم هذه الدرجة من شدة الوضوح.