تركيا تعلن مواصلة العمليات على طول حدودها مع سوريا

جهينة نيوز

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، اليوم الأحد، إن المسؤولين الأتراك والروس يراجعون نشر قواتهم في منطقة تل رفعت السورية الحدودية، بعد يوم واحد من مقتل جندي تركي على حدود بلاده مع سوريا.

وذكر قطاي لمحطة "كانال 7 الإذاعية"، "الاتفاق كان لنتوقف عند هذا الحد (تل رفعت)، لكن إذا استمرت هذه الهجمات فقد يتخذ هذا شكلا مختلفا".

وأضاف "نحن نناقش هذا مع روسيا. والجيش التركي سيواصل عملياته على طول حدوده حتى يتم القضاء على جميع التهديدات"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، أمس السبت، إن أربعة جنود أتراك قتلوا وأصيب اثنان في هجومين منفصلين شنهما متشددون أكراد يوم السبت، مضيفة أن الجيش رد على الهجوم.