اعتداء ارهابي بالقذائف الصاروخية على السقيلبية وجب رملة بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

جددت المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت صباح اليوم بالصواريخ على منازل المدنيين في مدينة السقيلبية وبلدة جب رملة في ريف حماة الشمالي.

وادت الاعتداءات الإرهابية إلى حدوث أضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات دون وقوع إصابات بين المدنيين.

واستهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب الجنوبي الخميس الماضي بالقذائف الصاروخية محيط مدينة محردة ومحطة توليد كهرباء محردة ما تسبب بوقوع أضرار مادية فى مكان سقوطها.

وردت وحدات الجيش العاملة بريف حماة على الفور بالوسائط النارية المناسبة على مصادر الاعتداءات ودمرت أوكارا ومنصات اطلاق الصواريخ للمجموعات الإرهابية.

وكان مصدر عسكري أعلن صباح اليوم ان التنظيمات الارهابية المنتشرة في محافظة ادلب وما حولها تحضر لتنفيذ اعتداءات على المناطق الآمنة ومواقع الجيش بريفي حماة واللاذقية تنفيذاً لأجندات مشغليها في الخارج.