"مليونا طن" توقعات انتاج الحسكة من القمح والشعير

جهينة نيوز

أكد مدير الزراعة في الحسكة -المهندس عامر حسن أن الحالة العامة لمحصولي القمح والشعير في المحافظة جيدة وهما خلال الفترة الحالية في مرحلة التسنبل، الأمر الذي يبشر بموسم وفير, من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الموسم الزراعي الحالي من جهة والظروف الجوية الملائمة التي سادت المنطقة من جهة ثانية.

وقال حسن لـ«تشرين»: إن الإصابات الحشرية والأمراض الفطرية مازالت محدودة في الحقول المزروعة بمحصولي القمح والشعير, فقد بدأت الإصابة بحشرة السونة بالظهور في بعض الحقول حيث لا تزال الإصابات المسجلة بهذه الحشرة في حقول القمح والشعير فردية ودون العتبة الاقتصادية. وتم الإبلاغ عن ظهور إصابات شمال المحافظة في مناطق رأس العين وعامودا والدرباسية والقامشلي والقحطانية والجوادية والمالكية وجميع هذه الإصابات فردية بمعدل 2 إلى 5 حشرات في المتر المربع الواحد ودون العتبة الاقتصادية. وتم توجيه الدوائر الزراعية في مختلف أنحاء المحافظة بمراقبة الحقول المزروعة بشكل مستمر.

أما عن الإصابات بمرض الصدأ الأصفر فقال حسن: مازالت محدودة وفي بدايتها وقد ظهرت في مناطق متفرقة من المحافظة، في مواقع بسيس وتل الأمير والسيحة والكسرة والظاهرية في منطقة أبو راسين شمال غرب المحافظة وفي مواقع مركدة الشرقية وفي قرية جناه جنوب المحافظة وفي مواقع يارمجة وكحيلة وجنازة في منطقة الدرباسية شمال المحافظة, وفي مواقع متفرقة من منطقة الحسكة, حيث لا تتجاوز المساحة المصابة بمرض الصدأ الأصفر 200 هكتار في جميع أنحاء المحافظة.

و تم توجيه جميع الدوائر الزراعية في مختلف أنحاء المحافظة بوضع جميع الحقول المزروعة بمحصولي القمح والشعير تحت المراقبة والإبلاغ الفوري عن أي إصابة مهما كان حجمها خفيفة أو متوسطة أو شديدة لمعالجتها وفق التعليمات الوزارية.

وأضاف حسن أن التقديرات الأولية للإنتاج من جميع المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير المروية والبعلية خلال الموسم الحالي والمبنية على الزيارات والمشاهدات الميدانية لعينات من مختلف الحقول المزروعة بالمحصولين من مناطق مختلفة في المحافظة تصل إلى مليوني طن. منها مليون و150 ألف طن شعير و850 ألف طن قمح.

مبيناً أن عمليات الحصاد بالنسبة لمحصول الشعير تبدأ خلال النصف الثاني من الشهر الحالي بدءاً من المنطقة الجنوبية من المحافظة ومن ثم تتواصل عمليات الحصاد, أما محصول القمح فيبدأ حصاده مطلع شهر حزيران القادم حيث بدأ الفلاحون والمزارعون باتخاذ الإجراءات اللازمة استعداداً لعمليات الحصاد والتسويق.

يشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح والشعير في محافظة الحسكة للموسم الحالي يبلغ 910 آلاف هكتار.