اضافة 14 ألف خط و16 ألف بوابة في اتصالات اللاذقية

جهينة نيوز

يعاني واقع الاتصالات الأرضية في محافظة اللاذقية نقصاً في عدد الفنيين وخاصة في مجال إصلاح الخطوط نتيجة الأعطال الطارئة، ففي بعض الأحيان يبقى خط المشترك أياماً عديدة حتى يأتي دوره ليكشف الفني عن العطل وإصلاحه.

وفي هذا السياق بيّن المهندس عادل جبيلي مدير فرع الشركة السورية للاتصالات لـ«تشرين» أنه تمت إضافة 24 عاملاً فنياً بموجب مسابقه تقدم إليها حوالي 500 متقدم وذلك تلبية لحاجة فرع الشركة لفنيي الصيانة وإصلاح الأعطال للمشتركين.

وأضاف أن الأرقام الهاتفية لمحافظة اللاذقية السداسية (المؤلفة من ست خانات) أصبحت سباعية (7خانات) بدءاً من منتصف ليل 30/4/2019، وكمثال مقسم 8 آذار في مدينة اللاذقية تبدأ أرقامه الجديدة السباعية (بدءاً من اليسار) بـ 22 و25، ومقسم أفاميا تبدأ أرقامه بـ 23، ومقسم تشرين تبدأ أرقامه بـ24 وهكذا دواليك لكل مقاسم الاتصالات في المحافظة التي يبلغ عددها 50 مركزاً وقد وضع جدول بالأرقام الجديدة لها، أما أسباب ومؤشرات تحويل الأرقام إلى سباعية فيوضح المهندس جبيلي أنها مؤشرات إلى خطط التوسع بالخطوط والشرائح الجديدة بالترقيم الجديد بالمراكز والمحطات الضوئية وخطة هذا العام تصل لـ 14 ألف خط جديد في مختلف مناطق المحافظة و16 ألف بوابة ADSL وقد وصل عدد المشتركين بشكل عام إلى 320 ألف خط هاتفي وعدد المشتركين في بوابات الإنترنت الـADSL إلى 160 ألفاً في مقاسم المحافظة.