مصدر عسكري: إرهابيو إدلب ومحيطها يحضرون لهجوم على مواقع الجيش والمناطق الآمنة على اتجاهي حماة واللاذقية

الأحد, 5 أيار 2019 الساعة 09:14 | شؤون محلية, أخبار محلية

مصدر عسكري: إرهابيو إدلب ومحيطها يحضرون لهجوم على مواقع الجيش والمناطق الآمنة على اتجاهي حماة واللاذقية

جهينة نيوز

أعلن مصدر عسكري أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في محافظة إدلب وما حولها تحضر لتنفيذ اعتداءات على المناطق الآمنة ومواقع الجيش بريفي حماة واللاذقية تنفيذا لأجندات مشغليها في الخارج.

وذكر المصدر العسكري أن “المجاميع الإرهابية المسلحة المنتشرة في محافظة إدلب وما حولها تسعى لنقل المزيد من الأسلحة والزج بأعداد كبيرة من الارهابيين لبدء هجومها على اتجاهي حماة واللاذقية”.

وأضاف المصدر إن هذه المجاميع الإرهابية “استقدمت تعزيزات كبيرة من الإرهابيين إلى منطقة مورك بريف حماة الشمالي لاستهداف مواقع الجيش العربي السوري والسكان المدنيين في المناطق المجاورة تنفيذاً لأجندات خارجية تستهدف أمن السوريين جميعاً”.

وأكد المصدر أن “جميع تحركات الإرهابيين مرصودة وتتم متابعتها لحظة بلحظة” مشيراً إلى أن ما يقوم به الإرهابيون منذ أيام “يؤكد أنهم بصدد تصعيد أعمالهم العدوانية التي ستكون بداية نهايتهم الحتمية والقريبة”.

 

 


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