محمد صلاح يتعرض لإصابة في رأسه تُجبره على مغادرة الملعب أمام نيوكاسل

جهينة نيوز:

تعرض اللاعب محمد صلاح إلى إصابة قوية مساء السبت خلال مواجهة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في المرحلة 37 من الدوري الإنكليزي الممتاز غادرعلى إثرها المباراة وحل مكانه اللاعب البلجيكي ديفوك أوريغي، .

وبينما كان صلاح يحاول متابعة كرة هوائية، اصطدم بشكل قوي بدوفرابكا حارس نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 69.

ولم يصدر من ليفربول بيان رسمي بشأن تفاصيل الإصابة.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2 عند مغادرة صلاح أرضية الملعب وتمكن أوريغي من تسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بفوز قاتل للريدز بنتيجة 3-2

و هذا و حقق ليفربول فوزا هاما على نيوكاسل 3-2 وصفه الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للفريق بأنه كان انتصارا مطلوبا كي يستمر الفريق في المنافسة على لقب الدوري

و قال كلوب في تصريحات تليفزيونية لشبكة «بي إن سبورتس»: «المباراة كانت في غاية الصعوبة والقوة أمام خصم عنيد، وكنا مطالبين بتحقيق الانتصار بأي طريقة لكي نستمر في صراع المنافسة على لقب الدوري».

وواصل «ما أعجبني كثيرًا الرغبة والإصرار والحماسة التي أظهرها لاعبي ليفربول اليوم أمام نيوكاسل وفي النهاية نجحوا في إدراك مسعاهم بتحقيق الانتصار، وتطبيق سياسة الضغط العالي على الخصم على أكمل وجه».

وعن إصابة صلاح، قال كلوب «صلاح سليم الآن، وعلى خير ما يرام ولا يعاني من أي شيء واتخذنا قرارًا باستبداله خوفًا من تفاقم إصابته ليس إلا».

وأكمل «لقد شاهد صلاح بقية دقائق اللقاء من التلفاز المتواجدة بغرفة خلع الملابس، وتحدثت معه عقب اللقاء، ولكن لن نكون قاردين الآن في حسم مشاركته أمام برشلونة بدوري الأبطال إلا بعد الفحوصات الطبية».

المصدر وكالات