وزارة الدفاع التركية تؤكد استهداف موقعا للجيش التركي في إدلب

الأحد, 5 أيار 2019 الساعة 00:35 | سياسة, عالمي

وزارة الدفاع التركية تؤكد استهداف موقعا للجيش التركي في إدلب

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إصابة اثنين من عسكرييها في إدلب شمال سوريا، في هجوم استهدف، اليوم السبت، موقعا قريبا لإحدى نقاط الجيش التركي بالمنطقة .

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته عقب الحادث، أن الهجوم نفذ بوساطة قذائف هاون، مضيفة أن مروحيات تركية أجلت الجنديين المصابين بجروح طفيفة إلى داخل الأراضي التركية من أجل تلقي العلاج.

وتقع هذه النقطة في منطقة الزاوية الواقعة جنوبي إدلب وشمال غربي حماة ضمن منطقة "خفض التصعيد".

وذكرت وكالة الأناضول أن الجيش السوري ربما نفذ الهجوم من منطقة جبلية شرقي اللاذقية أو منطقة الكريم في حماة

المصدر وكالة الأناضول


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