مستجدات العدوان و الرد الفلسطيني .. المقاومة توسع دائرة الرد على العدوان الصهيوني

جهينة نيوز:

عاود طيران الاحتلال الصهيوني قصف شمال قطاع غزة المحاصر و رداً على العدوان أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية رشقات من الصواريخ باتجاه المغتصبات داخل الارضي المحتلة منذ العام 1948.

و أعلنت غرفة العمليات المشتركة عن توسيع دائرة الرد الفلسطيني وصولاً الى مدينة اسدود جنوب فلسطين المحتلة فيما أعلنت سلطات الاحتلال عن تعطيل الدراسة في محيط 40 كلم من غلاف قطاع غزة.

و ذكرت قناة روسيا اليوم أن المقاومة أطلقت صلية صاروخية على مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة على بعد 71 كلم من حدود القطاع المحاصر.

و كانت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة حذرت في وقت سابق من توسيع دائرة الاستهداف وصولاً الى مدينة بئر السبع المحتلة.

هذا و أعلنت وزارة التربية و التعليم في قطاع غزة عن تعطيل المدارس يوم غد بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

و كانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة الى خمس شهداء بينهم رضيعه و أمها و عشرين أصابة إثر الغارات الهمجية الاسرائيلية.