أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

مولود ٥/ ٥: شخص جذاب يجيد فن الإقناع، لا يعاني صعوبة في الارتقاء المادي والاجتماعي، واقعي، يعرف كيف يتكيف مع حاجات الواقع، موهوب وملهم، عنده إيمان بقدره في كل الظروف، ينعم بحمابة العالم الماورائي، يتخلص من المآزق الكثيرة دون ان يدري، الطريق مفتوح أمام إمكانياتك بالمستقبل القريب، تعزيز عمل ارتفاع ملحوظ بالدخل، فكرة مشروع موضع التنفيذ، تواقيع على بعض أوراق العمل، شهرة وقوة وتمشاريع لصالحك، للبعض زواج وتنقلات وبيع وشراء، عام الانتشار، سيطرة، وفاء، يقف شخص لجانبك يمد يد العون وتزول بعض المشاكل السلبية والأمراض، فترة فيها حسابات مالية وممتلكات شخصية، بعد القلق والمصاريف، تميل كفة الميزان تجاه ضبط الميزانية

الحمل: انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود، تشتد عزيمتك اليوم معنوياتك عالية تستعيد سيطرتك تحقق نجاح باهر، لا تقبل أن يغشك أحد، الأمور المالية تسير لصالحك، وتحتاج لمساعدة جهة لان الجهةالثانية تعمل لصالحك تسهل حياتك

الثور: القمر ببرجك، أظهر أفضل ما عندك وضع كامل طاقاتك في المهمات الصعبة، الانفراج والتقدم والعزيمة والمعنويات المرتفعة تحقق النجاح، تتصاعد شعبيتك لا توجه اتهام للغير، خير الكلام ما قل ودل

الجوزاء: حاذر من تراجع معنوي وبعض المحتالين وخيبات الأمل، لا تجازف، بانتظارك تأخير وفوضى، يستحسن عدم الارتباط بالمواعيد المهمة، يوم متناقض، اعتمد على خبرتك في تنفيذ اعمالك، استرخي وشاهد التلفزيون وانتظر للغد حتى تكون فترتك الرابحة، اذا شعرت بالخمول تسلح بالصبر

السرطان: نهار للصداقات بامتياز، بعض الأماني تتحقق، استفد من هذا النهار وتلبي الدعوات وتنشط روحك المرحة، للتحرك وتترك اثر جميل اينما حللت ويكون نقطة تحول بحياتك، انفتاح على آراء الآخرين، لا يناسبك البقاء وحيدا، دعوات ولقاءات وتنقلات وورشات عمل وتسيطر على انفعالاتك

الأسد: تتجنب الخلافات والاجواء تتأزم، يوم جيد لتحقيق انجاز لافت رغم التوتر، لا تهمل واجبك تجاه الوالدين والسلطة، توظف إمكانياتك وتضبط طبعك المستنفر، تقلل من إصدار الأوامر، تتحمل المسؤولية، حاول ألا تهدم ما بنيت، العب دور إيجابي في اوساطم، لا تتفرد في رأيك، الدنيا دولاب يدور باستمرار، بعد الخسائر يأتي الربح

العذراء: نهار إيجابي ومميز يحمل لك إشراق وحيوية، تتوصل بعد جهد إلى إحياء علاقة عمل مع أحد النافذين، يوم للاخبار الجديدة والأجواء مهيئة لك لتنهي بعض الغموض، حاول أن تتحفظ على كل ما تعرفه، نهار يخص سفر وتنهي اوضاعك، اوراق قانون، كن حريص على بعض الممتلكات التي فيها حركة او اوراق او معاملات

الميزان: تضيع وقتك، تتقدم بمشاريع ومقترحات وتحصل على موافقة كنت تسعى إليها وتفرح بانتصار على خصم او منازع، تطور لصالحك في شتّ الميادين، لا تبالغ بمواقفك، انتبه لصحتك، زيارة طبيب، تشويش على بعض المشاريع التي تقدمها، تنال رضى القيمين على اعمالك

العقرب: نهارك صعب، غدا أفضل، تتذمر مع من حولك، تسارع لتصحيح أخطاء واستعادة أخطاء، لا تسمح لعلاقاتك بالتأزم مع أحد، يتوجب عليك العمل والمثابرة مع الآخرين، الخصم والمواقف أقوى منك، شرط الابتعاد عن البلبلة، غدا أفضل

القوس: قد تضطر لان تعمل مكان أحد ما او عمل إضافية، تلعب دور بناء وتلطف الأجواء، تظهر تجارب مشاعر متناقضة، الاجواء متوترة بسبب قلق او مشكلة شخصية، تهتم لمسالة تتزامن فيها المسؤوليات، تبدأ العمل الجديد، انتبه من خلافات ولا تقع ضحية استفزازات، تخسر حليف، مؤهلاتك جيدة، غلطة الشاطر بألف، انتبه لصحتك

الجدي: يوم جيد ومنتج وفعال، تبدو متحمس لخوض فترة جديدة، فترة مشجعة لاتخاذ قرار مهم، حماسة وحيوية فائضة، تتوضح لك بعض الأمور، تقدم حماسة، تتخطى العراقيل والحواجز وتلتفت لشيء جديد ومختلف، بداية مرحلة جديدة، تعترف للأحبة بسر او تطلعهم عما يدور برأسك، يوم جيد إيجابي الحظ لجانبك

الدلو: يوم هادئ بعض الشيء، مشاكل عائلية متراكمة، حاول ان تعد للعشرة لتتحكم بالأمور وتعطي كل شيء حقه، اتبع حدسك، تظهر بعض الخلافات، لا تقع ضحية استفزاز، تخسر صفقة تجاربة أو أمر عائلي او مشكلة بسبب عقار عائلي، يوم متوتر بسبب قلق شخصي، العب دور بناء ولطف الاجواء، المشاعر متناقضة بسب القمر ببرج الثور

الحوت: تبدأ نهارك متفائل تأثيرات خارجية تدور لصالحك، نشاط اتصالات ولقاءات اخبار معاملات وسفر، تجد حلول لخلافات وأزمة عالقة، لا تصمت وتترك الغيرة تسيطر عليك، نهار حلو لتبادل وجهات النظر مع الآخرين، نشط باللقاءات والتواصل، الظروف تساعدك، يتطلب نهارك اندماج، لك خطى جبارة والانتساب الى جيرانك، يوم واعد بالمصالحات والحظوظ وافرة