اكتشاف مقبرة أثرية في أهرامات الجيزة تعود لـ2500 سنة قبل الميلاد

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الآثار المصرية السبت عن اكتشافها مقبرة جماعية في منطقة أهرامات الجيزة، يعود تاريخ أصحابها إلى حوالى 2500 سنة قبل الميلاد.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن "بعثة الآثار المصرية نجحت في الكشف عن جزء من جبانة (مقبرة) أثرية من عصر الدولة القديمة (2780 - 2263 ق.م)، وذلك اثناء أعمال الحفر الأثري في الجزء الجنوبي الشرقي لمنطقة آثار الهرم".

وقال الامين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، إن "الجبانة تضم العديد من آبار الدفن والمقابر التي تعود لعصر الدولة القديمة، وتؤرخ الى عصر الأسرة الخامسة (نحو 2500 سنة قبل الميلاد)".

وأوضح أن المقبرة تعود لشخصين يدعى أحدهما "بحنوي- كا" ويحمل سبعة ألقاب منها كاهن المعبودة ماعت وأكبر القضاة سناَ في قاعة المحاكمة. ويدعى الآخر "نوي" ويحمل خمسة ألقاب أهمها رئيس المقاطعة الكبيرة والمشرف على المستوطنات الجديدة.

وأفاد أشرف محي مدير منطقة آثار الهرم "قد أعيد استخدام هذه الجبانة للدفن على نطاق واسع في العصر المتأخر، بداية من القرن السابع قبل الميلاد". .