مقتل 3 عسكريين أتراك بهجوم نفذ انطلاقا من شمال العراق

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة دفاع النظام التركي، اليوم السبت، مقتل 3 عسكريين أتراك وإصابة آخر بجروح، جراء قصف بقذائف هاون نفذه مسلحون من "حزب العمال الكردستاني" انطلاقا من شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن القصف طال قاعدة عسكرية في ولاية هكاري الحدودية جنوب شرقي البلاد, و ذلك بعد ساعات من إعلان الدفاع التركية مقتل ضابط و اصابة آخر في الاراضي التي تحتلها في عفرين و كذلك بعد إعلانها اصابة اربع جنود في إدلب المحتلة من الجيش التركي و تنظيم جبهة النصرة الارهابي.

و يذكر أن النظام التركي العضو في الناتو يقوم بعمليات عسكرية شمال العراق و في الاراضي السورية بشكل غير شرعي لمصلحة الجيش الامريكي و بدأت المقاومة الشعبية في سورية و العراق تتصاعد ضد الاحتلال التركي.