قلق أوروبي حيال نية أنقرة التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

جهينة نيوز:

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ حيال إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، مؤكدا أنه سيرد بشكل ملائم على أي عمل غير قانوني لأنقرة.

وذكرت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان اليوم السبت، أن المجلس الأوروبي ندد بشدة في شهر مارس 2018، بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط.

وأضافت موغيريني: "في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والامتناع عن أي عمل غير قانوني".

وشددت موغيريني في البيان على أن "الاتحاد الأوروبي سيرد على أي عمل غير قانوني بشكل ملائم"، مؤكدة تضامن الكتلة الأوروبية الكامل مع قبرص.

و في وقت سابق اليوم أصدرت السلطات المصرية بيانا، اليوم السبت، حذرت فيه تركيا من نوايا البدء في الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن مصر تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية، حول ما أعلن عن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

وحذرت الخارجية من انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

كما أكدت على ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.

و يذكر أنه في رسالة بثت الجمعة على الخدمة الدولية للرسائل البحرية "نافتكس"، أعلنت السلطات البحرية التركية نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز، حتى سبتمبر المقبل، في منطقة من البحر المتوسط تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

وأوضحت البحرية التركية أن عمليات التنقيب ستجريها سفينة "الفاتح" و3 سفن مساندة لوجستية.

وفي الأعوام الأخيرة، وقعت جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي والتي لا تمارس سلطتها سوى على ثلثي الجزيرة، عقودا للتنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية و"إكسون موبيل" الأمريكية، لكن أنقرة تطالب بوقف أي عملية تنقيب مع استمرار عدم التوصل إلى حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك.