تركيا تكشف عن سقوط جنود أتراك بضربات للجيش العربي السوري على مواقعهم

السبت, 4 أيار 2019 الساعة 21:57 | سياسة, عالمي

تركيا تكشف عن سقوط جنود أتراك بضربات للجيش العربي السوري على مواقعهم

جهينة نيوز:

قالت وسائل إعلام تركيا أم الجيش العربي السوري وجه ضربة استهدفت موقعا قرب نقطة مراقبة لجيش الاحتلال التركي في محافظة إدلب، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن 4 جرحى بين الأتراك نتيجة الحادث.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية و المقربة من نظام اردوغان إن ما وصفته "قوات نظام بشار الأسد" (في إشارة منها للجيش العربي السوري) وجهت ضربة طالت موقعا قرب نقطة المراقبة الـ 10 للجيش التركي، الخاصة بمتابعة سير وقف إطلاق النار والواقعة شمال محافظة إدلب.

وأشارت الوكالة إلى أن الضربة نفذت بواسطة سلاح مدفعية، وأسفرت عن تدمير تحصينات أمنية حول نقطة المراقبة، مضيفة أن 3 مروحيات ومقاتلة واحدة هبطت في الموقع إثر الحادث.


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