اتفاق إيراني - سعودي على فصل الخلافات السياسية عن قضايا الحج

جهينة نيوز:

طمأن نائب المرشد الأعلى في إيران لشؤون الحج والعمرة، علي قاضي عسكر، الحجاج الإيرانيين أن طهران اتفقت مع الرياض على فصل الخلافات السياسية عن قضايا الحج .

و نقلت وكالة فارس الإيرانية عن عسكر قوله : إنه "لا داعي لقلق الحجاج الإيرانيين من توتر العلاقات بين إيران والسعودية ، عازياً ذلك إلى اتفاق الطرفين على فصل قضايا الحج عن القضايا السياسية والاقتصادية"، وذلك وفقاً لوكالة (فارس) الإيرانية.

وأوضح، أن الجانب السعودي، وافق على أن تكون قضية الحج بمنأى عن العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية، مؤكداً أن ذلك سيحسن من ظروف أداء مناسك الحج هذا العام، مقارنة بالسنوات الماضية".

وأشار نائب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية إلى تحسن أداء مطارات السعودية لاستقبال الحجيج خلافاً لما كانت عليه في السنوات الماضية، وتزويدها بالإمكانيات اللازمة، معتبراً هذه الفريضة مظهراً للوحدة في صفوف الأمة الإسلامية، دون أن تكون موقعاً للخلافات بين السنة والشيعة.

ولفت خلال كلمته، إلى عدم قدرة السعودية على توفير الأمن في بعض الأماكن، مبيناً أنه لهذا السبب تم اتخاذ قرار لإقامة بعض المراسم العبادية التي تجري على هامش مناسك الحج داخل الفنادق.