شاهد بالفيديو - سرايا القدس تمطر مستعمرات العدو الاسرائيلي بالصواريخ رداً على العدوان

جهينة نيوز:

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت، مشاهد لرشقات صاروخية استهدفت مستعمرات الاحتلال الإسرائيلي.

حذرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، جيش الاحتلال الإسرائيلي برد قاسي وواسع في حال تمادي العدوان على قطاع غزة.

وشددت الغرفة المشتركة في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، على أنها سترد على العدوان بما يتناسب مع جرائم الاحتلال، معلنة عن مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة منذ الصباح بعشرات الرشقات الصاروخية، رداً على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا.