رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن خطبتها على مقدم برنامج تلفزيزني

جهينة نيوز:

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن خطبتها على كلارك غايفورد الذي تربطها علاقة به منذ أمد طويل، بعد أن عرض عليها الزواج خلال عطلة عيد القيامة.

وأكد المتحدث باسم أرديرن ، أندرو كامبل ، أنها ترتدي الخاتم منذ عيد القيامة دون تفاصيل عن عرض الزواج.

ويقدم غايفورد (41 عاما) برنامجا تلفزيونيا عن الصيد ويعتني بابنتهما نيفي تي أروها البالغة من العمر 10 شهور، بينما تدير أرديرن (38 عاما) شؤون البلاد.

وأعلنت أرديرن عن حملها في بداية عام 2018 واعتبره كثيرون رمزا على التقدم الذي أحرزته المرأة في المناصب القيادية. وهي ثاني زعيمة منتخبة في العالم تلد وهي في المنصب بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو عام 1990.

وخلال زيارتها للندن في كانون الثاني/يناير ردت أرديرن على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كانت تفكر في أن تطلب من جايفورد الزواج منها أم ستنتظر عرضا منه.

وقالت مازحة "بالتأكيد فأنا من دعاة حقوق المرأة، لكنني أريده أن يعاني ويتألم وهو يطلب هذا الطلب. هذا سيخلصه من المأزق، بالتأكيد لا".

وانتشرت أنباء الخطبة بعد أن لاحظ الصحافيون أن أرديرن ترتدي خاتما خلال مناسبة عامة الجمعة.