"واتسآب" تقترب من التسوية بشأن انتهاك خصوصية مستخدميها

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التسوية المحتملة بين شركة "فيسبوك" ولجنة التجارة الاتحادية حول انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين على وشك الانتهاء وإن من المرجح أن يتضمن الاتفاق تطبيق واتساب للتراسل الفوري المملوك لـ"فيسبوك".

كانت صحيفة "بوليتيكو" قد ذكرت أن شركة "فيسبوك" ولجنة التجارة الاتحادية يتفاوضان على تسوية محتملة ستلزم "فيسبوك" بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الخصوصية واتخاذ خطوات أخرى لحماية المستخدمين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر القول إن الخطوات تشمل تعيين مسؤول للخصوصية على أعلى مستوى في "فيسبوك" بموافقة السلطات الاتحادية وإنشاء لجنة إشراف على الخصوصية ربما تضم أعضاء في مجلس إدارة الشركة.

وتحقق لجنة التجارة الاتحادية فيما جرى الكشف عنه من أن "فيسبوك" شاركت بشكل غير سليم معلومات تخص 87 مليونا من مستخدميها مع شركة "كمبردج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات، المفلسة حاليا، بحسب مانقل موقع "الاقتصادية".

ويركز التحقيق على ما إذا كانت مشاركة البيانات مع "كمبردج أناليتيكا" ومشكلات أخرى تتعلق بالخصوصية قد انتهكت اتفاقا مع لجنة التجارة الاتحادية يعود لعام 2011 مع اللجنة ويهدف لحماية خصوصية المستخدمين.