الحكومة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة

جهينة نيوز:

أدانت الحكومة الفلسطينية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر منذ مساء أمس داعية الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقفه.

وأكدت الحكومة في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا أنها تنظر بخطورة بالغة الى التصعيد الإسرائيلي المتزايد ضد الفلسطينيين في القطاع وما نجم عنه من استهداف للمدنيين العزل وضرب للبنية التحتية.

كما جددت الحكومة في بيانها إدانتها مخططات الاحتلال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للوقف الفوري لهذا الاستيطان الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب سبعة آخرون جراء العدوان الجديد للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ الأمس.