اليابان تنجح في إطلاق صاروخ خاص للفضاء الخارجي

جهينة نيوز:

أطلقت شركة انترستيلر تكنولوجيز اليابانية بنجاح أول صاروخ “مومو” خاص في البلاد حيث وصل الصاروخ إلى ارتفاع 100 كيلومتر وهذا كان الهدف من الإطلاق.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن طول الصاروخ 10 أمتار وقطره 50 سم ويمكنه استيعاب أجهزة المراقبة التي يصل وزنها إلى 20 كغ وفي الوقت نفسه قادر على خلق حالة من انعدام الوزن في غضون 4 دقائق.

وأوضحت الوكالة أنه لا يمكن لصاروخ “مومو” وضع الأقمار الصناعية في المدار مشيرة إلى أن الهدف التالي للشركة إطلاق صاروخ مع قمر صناعي بحلول عام 2023.

وتعتبر هذه المحاولة الثالثة لإطلاق الصاروخ حيث لم تنجح المحاولة الأولى في الـ 30 من تموز 2017 وفي المحاولة الثانية انفجر الصاروخ بعد ثوان قليلة من إطلاقه.