انفجار في مصنع كيميائي بولاية الينوي الأمريكية

جهينة نيوز:

أصيب أربعة أشخاص على الأقل بجروح إثر انفجار غامض في مصنع كيميائي بمدينة ووكيغان بمقاطعة لايك التابعة لولاية الينوي الأمريكية وبدأت الشرطة تحقيقاتها حول ملابسات الانفجار.

ونقلت صحيفة شيكاغو تريبيون عن المتحدث باسم دائرة الإطفاء في مدينة ستيف لينزي أن الانفجار أدى إلى جرح 4 أشخاص على الأقل تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة فورا بينما أشار مكتب رئيس شرطة مقاطعة لايك في بيان اليوم إلى أن الشرطة المحلية وخدمة الإطفاء شرعتا بتحقيق في منطقة قريبة من المصنع حول ملابسات الانفجار الذي ألحق أضرارا كبيرة بالمصنع.