اصابة عدد من المستوطنين بجراح بينهم خطيرة في قصف المقاومة لـ"غلاف غزة"

السبت, 4 أيار 2019 الساعة 16:47 | سياسة, عربي

اصابة عدد من المستوطنين بجراح بينهم خطيرة في قصف المقاومة لـ

جهينة نيوز:

أصيبت عددٌ من المستوطنين الإسرائيليين بجراح وصفت جراح بعضهم بالخطيرة جراء سقط صواريخ المقاومة في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال بان مستوطنة (45 عاماً) أصيبت بجروح جراء سقوط صاروخ في منزلها بمستوطنة "كريات غات" أطلق من قطاع غزة.

وأشارت وسائل اعلام الاحتلال بأن مستوطن (35 عاماً) أصيب بجراح خطيرة جراء سقوط صاروخ في عسقلان.

بينما ذكرت وسائل اعلام الاحتلال بان عدد كبير من المستوطنين أصيبوا بجراح طفيفة أثناء هروبهم من صواريخ المقاومة

وكانت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قصفت بعشرات القذائف الصاروخية، المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغلاف غزة رداً على شن إسرائيل سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة نحو 7 أخرين بجراح مختلفة منذ ساعات صباح اليوم السبت.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا