"السترات الصفراء" تواصل احتجاجاتها تنديدا بسياسات ماكرون

جهينة نيوز

يواصل محتجو حركة السترات الصفراء مظاهراتهم في أنحاء فرنسا اليوم للأسبوع الخامس والعشرين تنديدات بسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية والاجتماعية ورفضا للإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا لمعالجة الأزمة في فرنسا.

وذكرت فرانس برس أن محتجي السترات الصفراء أعلنوا أنهم سيشاركون في المظاهرات في جميع أنحاء فرنسا في سبت التعبئة الـ 25 رغم سماح الإدارة المحلية في باريس بثلاث مظاهرات كاشفة نقلا عن برنامج الدعوة لمظاهرات اليوم عن تنظيم “احتلال احتفالي” لمطار رواسي شارل ديغول شمال باريس ظهرا للمطالبة بـ وقف بيع المطار وذلك بعد ثلاثة أيام من المواجهات بين المتظاهرين والشرطة التي وقعت في الأول من أيار الجاري وأدت إلى دخول العشرات من المحتجين إلى المستشفى .

وكان محتجو السترات الصفراء شاركوا في المسيرات النقابية بمناسبة عيد العمال في الأول من أيار والتي جمعت بين 150 و 300 ألف شخص في فرنسا الأربعاء الماضي.

بدورها جددت قيادة شرطة باريس حظر الاحتجاج في جادة الشانزليزيه وفي محيط يضم مقر الجمعية الوطنية البرلمان وقصر الإليزيه ومنطقة كاتدرائية نوتردام التي تعرضت لحريق منتصف نيسان الماضي فيما وجهت الحركة الاحتجاجية دعوات للتظاهر في العديد من المدن الكبرى مثل ليون وتولوز.

كما دعا المحتجون إلى التظاهر مجددا عند مستديرات الطرق في جميع أنحاء البلاد ومن المتوقع إقامة تجمعات ضد ماكرون بمبادرة من النائب من اليسار الراديكالي فرانسوا روفين الذي سيعرض فيلمه جو فو دو سولاي “أريد شمسا” حول “السترات الصفراء”.

وتلقى سياسات ماكرون الداخلية والخارجية مزيدا من الرفض والمعارضة على الصعيدين السياسي والشعبي في فرنسا حيث تتواصل احتجاجات حركة السترات الصفراء منذ تشرين الثاني الماضي للمطالبة باستقالته على خلفية سياساته الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير وتزايد معدل البطالة بين الفرنسيين.