بأسعار مخفضة سلل رمضانية بمنافذ بيع السورية للتجارة بالسويداء

جهينة نيوز

حدد فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء خمسة مجمعات وصالات لتوفير سلل رمضانية بأسعار مخفضة عن السوق وهي “المزرعة و8 آذار والمدينة وشهبا وصلخد”.

وأشارت مديرة فرع المؤسسة المهندسة هيام القطامي إلى أنه سيتم تسيير سيارات جوالة للمناطق التي لا يوجد فيها منافذ للمؤسسة تتضمن سللا رمضانية إضافة لافتتاح خيمة رمضان في صالة المدينة بحيث تتضمن مختلف احتياجات المواطنين.

ولفتت القطامي إلى توفر تشكيلة غذائية متنوعة في مختلف المنافذ والصالات التابعة للمؤءسسة مع استمرار التقسيط للعاملين بالدولة بسقف 50 ألف ليرة لنهاية عيد الفطر المبارك.

ويبلغ عدد منافذ البيع التابعة للمؤسسة السورية للتجارة بالسويداء 80 منفذا.