عرضٌ كرنفالي بمناسبة يوم المرور العالمي

جهينة نيوز

نظمت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية اليوم عرضاً كرنفالياً بمشاركة دراجات وسيارات شرطة المرور أمام مبنى الإدارة في باب مصلى بدمشق وذلك بمناسبة يوم المرور العالمي.

وفي تصريح لـ سانا خلال الفعالية بين المقدم أنس الحسن أن الكرنفال يوجه رسالة توعية للمواطنين للتنبيه من أخطار حوادث السير وضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة لافتاً إلى أن أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السير في تناقص نتيجة زيادة الوعي المروري لدى المواطنين.

ودعا الحسن المواطنين إلى الالتزام بقانون السير والإرشادات الواردة بقواعد قانون السير والتي تجنب المشاة والسائقين الحوادث مشيراً إلى سعي إدارة المرور بشكل مستمر لاستحضار كل التقنيات الحديثة التي تساعد في ضبط الحوادث وتفاديها أهمها الكاميرات وضبط السرعات وضبط تجاوز الإشارات وتثقيف وتوعية عناصر الشرطة للتعامل بشكل حضاري مع المواطن وتطبيق قانون السير بشكل صحيح للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأعرب المساعد ناصر ملحم من فرع مرور دمشق عن أمانيه بأن يكون هذا العام خالياً من الحوادث المرورية مؤكداً ضرورة التزام المواطنين بالسرعات المسموح بها وقواعد المرور بشكل عام والانتباه إلى المركبة وتفقدها وتجنب تجاوز الإشارات مبيناً أن تعاون السائق والمواطن يخفف من حوادث السير ويحافظ على السلامة العامة سواء داخل المدينة أو خارجها.

الشرطي ياسر شعبان أوضح في تصريح مماثل أن تأدية الشرطي واجبه في خدمة المواطن ومراقبة حركة المرور والسهر على راحة المواطن وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين الذين يشكلون خطراً على حياة المواطنين الآمنين جميعها تسهم في الحفاظ على سلامة المواطن وتجنب الحوادث المرورية التي تودي بحياة كثير منهم.

واعتمد الرابع من أيار من كل عام يوماً عالمياً للمرور بعد أن تنبه المجتمع الدولي إلى حجم الكارثة التي تزداد إن لم يتم وضع ضوابط صارمة لهذا المرفق الحيوي الحساس.