سلطات الاحتلال تغلق مجالها الجوي مع قطاع غزة بمحيط 10 كيلومترات

جهينة نيوز

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي المجاور لقطاع غزة على خلفية سقوط عشرات الصواريخ من القطاع على مستوطنات إسرائيلية.

وأفاد راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ "إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بمحيط 10 كيلومترات مع قطاع غزة على خلفية التطورات الأمنية".

وكان جيش العدو أعلن، اليوم أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وكتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على "تويتر" يقول " قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

​كما دوت صفارات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بشكل متتالي، وذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي على "تويتر" وقال إن البلدات على حدود غزة تتعرض لرشقات صاروخية من القطاع.

وأفاد الجيش بأنه تم إطلاق 50 صاروخا من قطاع غزة، وأنه تمكن من اعتراض العشرات.

من جانبه، استهدف جيش الاحتلال موقعين شمالي قطاع غزة، ردا على القذائف الصاروخية التي أطلقت من القطاع.

وقال أدرعي "أغارت طائرة قبل قليل غلى منصتين صاروخيتين في شمال قطاع غزة".