لافروف يجري محادثات مع نظيره الفنزويلي غدا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري محادثات يوم غد الأحد 5 أيار/ مايو مع نظيره الفنزويلي، خورخي أرييسا.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية: "وزير الخارجية الروسي سيجري محادثات مع وزير الخارجية الفنزويلي يوم الأحد".

وفي وقت سابق أعلن لافروف أن واشنطن لم تنجح في الحرب الخاطفة على فنزويلا لكن الولايات المتحدة لم تتخلى عن محاولات الإطاحة بنظام مادورو.

وقال في اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاع: "فنزويلا معروفة على نطاق واسع. الحرب الخاطفة لتغيير النظام لم تنجح، لكن الأمريكيين لم يتخلوا عن هدف الإطاحة بالرئيس الشرعي لفنزويلا".