الحكم بالسجن لشقيق الرئيس الايراني

جهينة نيوز

أصدرت محكمة إيرانية اليوم السبت حكما ابتدائيا بالسجن على حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني في مخالفات مالية.

وقال مسؤول المجمع القضائي لموظفي الدولة في طهران القاضي حسيني، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، "لقد برأت المحكمة ساحة حسين فريدون من بعض التهم المنسوبة إليه فيما أصدرنا الحكم ضده بالسجن فيما يتعلق بتهم أخرى".

وتابع "نعتذر عن ذكر التفاصيل نظرا لأن الحكم لم يأخذ الصفة القطعية بعد".

وكان السلطات قد اعتقلت حسين فريدون، شقيق ومستشار الرئيس حسن روحاني، في عام 2017، عقب اصدار مذكرة اعتقال بحقه، وتم التحقيق معه عدة مرات بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.