طفلة تتعرّض لأكثر من 25 عضّة في الحضانة

جهينة نيوز

تُركت إحدى أمّهات أريزونا مذعورة بعدما وجدت طفلتها (15 شهرًا) مغطاة بآثار حمراء بعد عودتها من الحضانة، بحسب موقع "الصن" البريطاني. بكت أليس براينت عندما عثرت على آثار لأكثر من 25 عضّة على ظهر ابنتها روزالين ولم يخبرها موظفو الحضانة أو السلطات بما حدث.

شاركت براينت الصور في حسابها عبر "فايسبوك"، موضحةً أنّ الحادثة وقعت خلال الأيام الخمسة الأولى من ذهاب ابنتها إلى الحضانة.

قدّمت براينت تقريرا للشرطة عن الإهمال وأبلغت وزارة الصحة التي تتولى اعتماد مراكز الرعاية، لكنها أضافت أنّ الحادث ما زال قيد التحقيق حتّى بعد مرور شهرين، قائلةً: "لم تردني أي أخبار من الجهتين حتّى الآن، كما أنني اشتركت في برنامج "إشعار الضحية". كل هذه العضات حدثت في يومٍ واحدٍ. الرجاء إعادة المشاركة". وتقول الشرطة إنه لم توجه أي تهم أو اعتقالات حتى الآن.

براينت، التي تطالب بإجابات حول كيفية حدوث العضّات، قلقة بشأن عدم اتخاذ أي إجراء، لأن الأمر قد يحدث لأي طفل آخر. وتلقى منشور براينت في "فايسبوك" أكثر من 9 آلاف رد فعل وأكثر من 10 آلاف تعليق. وتبيّن أنّ براينت ليست الوحيدة التي عانت من تجارب سيّئة مع تلك الحضانة.