الذهب يسجل أكبر مكاسبه ليوم واحد في شهرين مع تراجع الدولار

جهينة نيوز

سجلت أسعار الذهب أكبر مكاسبها ليوم واحد في شهرين، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في أربعة أشهر الذي هوت إليه في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع الدولار ومشتريات لتغطية مراكز مدينة من بعض المستثمرين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.68 في المئة لينهي الجلسة عند 1278.94 دولاراً للأونصة، وهي أكبر مكاسبه من حيث النسبة المئوية منذ الثامن من آذار.

وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.7 في المئة لتبلغ عند التسوية 1281.30 دولاراً للأونصة.

وكان المعدن النفيس هبط في جلسة الخميس إلى 1265.85 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية كانون الأول.

وعلى الرغم من تقرير قوي بشأن الوظائف في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر الدولار 0.3 في المئة مع تركيز المتعاملين على جوانب ضعيفة في التقرير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.05 في المئة إلى 14.92 دولاراً للأونصة بعد أن هوت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة أشهر عند 14.52 دولاراً.

وقفز البلاتين 2.5 في المئة إلى 869.00 دولاراً للأونصة، لكنه ينهي الاسبوع على خسارة قدرها 3.4 في المئة في أكبر هبوط له في ثمانية أسابيع.

وصعد البلاديوم 1.2 في المئة إلى 1371.00 دولاراً للأونصة