أم تدعو الأطفال على عيد ميلاد ابنتها وتجبرهم على دفع 20 دولار

جهينة نيوز

في حادثة غريبة، قرّرت إحدى الأمهات في بوسطن، استرداد بعض الأموال التي أنفقتها على عيد ميلاد ابنتها، من خلال إجبار الطفل المدعو على دفع 20 دولارًا أميركيًا لحضور الحفل، وفق ما ذكر موقع "ميرور البريطاني.

وحيث أن عيد الميلاد يعتبر بالنسبة للطفل مصدر متعة كبيرة وعادة ما يكون هناك الكثير من أصدقائه، ويلعبون ويستمتعون بالكثير من الوجبات اللذيذة والحلوى والكيك فقد أثارت دعوتها هذه غضب أهالي الأطفال الذين سيحضرون الحفل وتعارضوا بشأن الأمر برمته، وعبّرت إحدى الأمهات، وكتبت: "لدي صديقة مقربة أعشقها، إنها جميلة ولطيفة وشخص رائع حقًا،لكن كل عام، تجبر الناس على الدفع لحضور حفلة عيد ميلاد ابنتها، وتكتب في البريد الالكتروني "يرجى إحضار 20 دولارًا لتغطية تكلفة طفلك، أمّا إذا كان الحفل في منزلها، فتجد ظرفاً أو سلة تطالبهم "بالتبرعات "، وأضافت: "إنهم ليسوا فقراء، يتحدث الناس عن ذلك خلف ظهرها، هل يجب أن أقول شيئًا؟".