سلاح جو جيش الاحتلال يستهدف موقعين شمالي قطاع غزة

جهينة نيوز

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أنه استهدف موقعين شمالي قطاع غزة، ردا على قذائف صاروخية أطلقت من القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، "أغارت طائرة قبل قليل غلى منصتين صاروخيتين في شمال قطاع غزة".

​كما أكد "رصد حوالي 50 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "القبة الحديدية نجحت في اعتراض العشرات منها".

​وكان جيش العدو أعلن، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

​​كما دوت صفارات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بشكل متتالي، وذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي على "تويتر".

وقال جيش الاحتلال إن البلدات على حدود غزة تتعرض لرشقات صاروخية من القطاع.

وأفاد الجيش بأنه تم إطلاق 50 صاروخا من قطاع غزة، وأنه تمكن من اعتراض العشرات.