غزل متبادل بين نانسي عجرم وأليسا

جهينة نيوز

بعدما أدت الفنانة نانسي عجرم أغنية الفنانة" إليسا "يا مرايتي"، خلال حلولها ضيفة في برنامج "لهون وبس" مع مقدّم البرامج هشام حداد، بادرت إليسا إلى شكر عجرم في حسابها عبر "تويتر" وغرّدت قائلة: "أحبّك نانسي عجرم، حماك الله"، وهو ما دفع الأخيرة إلى الرّد عليها بعفوية: "أحبك أحبك".

عجرم أدّت الأغنية بإحساس عالٍ، وحازت على تفاعل الحضور والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما بعد أدائها لأغنية "قالولي عنو كلام" لهيفا وهبي، إذ أدت أداءً يشبه ذلك الذي تقدّمه وهبي صوتاً وأداءً، كما أدت مختارات للفنانات نجوى كرم (خليك عالأرض)، نوال الزغبي (كل معاد ما بينا) ولطيفة التونسية (بحب ف غرامك)، فضلاً عن مختارات من أغنياتها الجديدة والقديمة.