ليغانيس يوجه صفعة قوية لإشبيلية في عقر داره

السبت, 4 أيار 2019 الساعة 10:16 | رياضة, كرة القدم

ليغانيس يوجه صفعة قوية لإشبيلية في عقر داره

جهينة نيوز

مني فريق إشبيلية بهزيمة ساحقة، في عقر داره، أمام ضيفه ليغانيس، في المباراة التي جرت بينهما امس الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل ثلاثية ليغانيس كل من المهاجمين، المغربي يوسف النصيري، والدنماركي مارتن بريثويت، ولاعب خط الوسط أوسكار رودريغز، في الدقائق (8، 20، 82) على الترتيب.

وتوقف رصيد إشبيلية، بعد هذه الهزيمة، عند 55 نقطة، وبقي في المركز الخامس، على سلم ترتيب الليغا.

في المقابل، حقق فريق ليغانيس أول انتصار له، في آخر 6 مباريات، مقابل هزيمتين وأربعة تعادلات، ورفع رصيده إلى 45 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: "silatv"


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