صحيفة تركية تكشف سبب الخوف الأمريكي من "إس-400" في تركيا

جهينة نيوز

تخشى الولايات المتحدة من أن تركيا بعد استلامها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، ستبدأ في تنفيذ سياسة أكثر استقلالية ونشاطًا في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت صحيفة تركية.

وأشارت الصحيفة التركية Türkiye إلى أنه عندما تشن تركيا عملية ضد ممثلي حزب العمال الكردستاني على الأراضي السورية، الذين تدعمهم الولايات المتحدة، لن يتمكن الجيش الأمريكي من توفير الدعم الجوي ل"الإرهابيين" بسبب تهديد "إس-400".

بالإضافة إلى ذلك، تضيف الصحيفة أن إسرائيل، الحليف الوثيق لواشنطن في المنطقة، تعاني أيضًا من خوف شديد بسبب "إس-400". لدى إسرائيل خطط طويلة الأجل بخصوص الجرف القاري التركي في البحر المتوسط ​​مع احتياطيات كبيرة من الموارد الطبيعية. وتأمل الولايات المتحدة أيضًا في جني الأرباح من هذه الموارد، لكن وجود إس-400 في تركيا يفسد هذه الخطط أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، تذكر الصحيفة بالوقت الذي بدأت فيه الخلافات بين الولايات المتحدة وتركيا — ولا سيما عملية الولايات المتحدة العسكرية عام 1991 في الخليج العربي ضد العراق. في ذلك الوقت، توقفت تركيا، بناءً على طلب واشنطن، عن التجارة عبر الحدود وقطعت خط الأنابيب عن العراق، ومع ذلك، تحولت هذه الإجراءات إلى خسائر فادحة، ولم تعوض الولايات المتحدة تركيا عن هذه الخسائر.

وقبل بدء العملية الثانية ضد العراق، طالبت الولايات المتحدة تركيا بتوفير أراضيها للجيش الأمريكي للهجوم، ولكن هذه المرة رفضت السلطات التركية، ورفضت الانصياع، مما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.

في الختام، تؤكد الصحيفة على أنه لحماية مصالحها، يجب على تركيا التخلص من رعاية الولايات المتحدة والغرب. وأنه من خلال شراء "إس-400" من روسيا، ستضمن البلاد أمن جرفها القاري في البحر الأبيض المتوسط​​، وستحصل على مزايا استراتيجية في الجغرافيا السياسية للطاقة في الشرق الأوسط، وستقضي على وجود المنظمات الإرهابية في المنطقة، وسيقلق هذا الولايات المتحدة، وستخاف إلى حد كبير من فقدان نفوذها.