هبوط طائرة طراز بوينغ 737 اضطراريا على سطح نهر في فلوريدا

جهينة نيوز

اعلن متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا إن طائرة تجارية من طراز بوينغ 737 هبطت على سطح نهر سانت جونز قرب جاكسونفيل.

وقال رئيس بلدية جاكسونفيل على تويتر إن كل الموجودين على متن الطائرة" أحياء وتم حصرهم" ولكن الأطقم تعمل على السيطرة على وقود الطائرة على الماء.

وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على تويتر إن "الطائرة لم تغرق. الجميع أحياء وتم حصرهم".

من جانبه، قال متحدث باسم القاعدة الجوية إن الطائرة كانت قادمة من كوبا.

هذا وفي وقت سابق أعلن رئيس بلدية جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، ليني كيري على تويتر يوم الجمعة إن فرق الإطفاء والإنقاذ ابلغوه بأن طائرة تجارية "سقطت في النهر".

وقال رئيس البلدية أن فرق الإطفاء والإنقاذ موجودة في مكان الحادث.