كوريا الشمالية تطلق صاروخا قصير المدى!

جهينة نيوز

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قصير المدى.

وقالت الوكالة في بيان إن كوريا الشمالية "أطلقت صاروخًا من بلدة ونسان على الساحل الشرقي في الاتجاه الشرقي في الساعة 9:06 من صباح اليوم".

أضافت أن سلطات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "تحلل تفاصيل الصاروخ".

وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغضن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتعهد زعيمها كيم جونغ أون بألا يجري بعد الآن تجارب لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية عابرة للقارات ولكن كوريا الشمالية أجرت اختبارات لأسلحة أخرى بعد ذلك.