بدء تعافي النشاط التجاري والصناعي في درعا

جهينة نيوز

تكتسب إعادة الحياة إلى الأسواق التجارية والمنطقة الصناعية في مدينة درعا أولوية قصوى في المرحلة الراهنة من أجل إعادة تفعيل النشاط التجاري والصناعي الذي توقف فيها منذ سنوات الأزمة الأولى، ما يسهم في تأمين البيئة المناسبة للتجار والحرفيين والصناعيين من أجل مزاولة أعمالهم التي باتت مطلوبة بكثرة بعد التحرير وخاصةً أن بعضهم يعمل حالياً في أماكن مؤقتة في وسط وعلى أطراف الأحياء السكنية بينما توقف البعض الآخر.

المهندس قاسم المسالمة رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا أوضح لـ«تشرين» أن مؤشرات التعافي بدأت تظهر تدريجياً في المحافظة نتيجة حلول الاستقرار وافتتاح معبر نصيب الحدودي وقرب تفعيل المنطقة الحرة وبدء عودة التجار والصناعيين والحرفيين إلى نشاطهم، مبيناً أن العمل يتم بدأب من الجهات المعنية لإعادة تأهيل البنى التحتية اللازمة لمعاودة النشاط في الأسواق التجارية والمنطقة الصناعية في مدينة درعا التي تم افتتاحها أمام التجار والصناعيين، بينما جرى افتتاح مركزي الانطلاق الغربي والشرقي ما ينشّط الحركة في محيطهما ويدفع باتجاه تحفيز التجار والصناعيين على معاودة مزاولة أعمالهم وهو ما بات يحدث فعلاً وإن ببطء بعد أن أبدت المحافظة والجهات المعنية الاستعداد لتقديم كل الدعم في هذا المجال… ولفت المسالمة إلى بدء إعادة افتتاح فروع بعض المصارف الخاصة وأهمية ذلك في الإسهام بتمويل المشاريع الصناعية والاستثمارية.

وذكر رئيس الغرفة أن الجميع من تجار وصناعيين وفلاحين وحرفيين وغيرهم مطالبون بأن يكونوا شركاء في كسر الحصار الظالم على أبناء شعبنا وإعادة الإعمار، مشيراً إلى امتلاك العديد من نقاط القوة الاقتصادية المتمثلة بوجود مدخرات كبيرة محلية وخارجية غير مستثمرة حتى الآن، وسهولة تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقدرة على إدارتها بكفاءة واستمرار انفتاح أسواق الدول الصديقة وأسواق بعض الدول العربية على البضائع السورية إضافة إلى وجود الخبرة والمرونة في الاستيراد والتصدير، وأكد المسالمة أنه إضافةً للحاجة إلى تفعيل التعاون من أجل تسريع افتتاح كل المحال في الأسواق هناك ضرورة لدعم قطاع الصناعات الغذائية التي تتوافر موادها الأولية في المحافظة، ولاسيما معامل الكونسروة ومعاصر الكونسروة والمربيات والألبان والأجبان وغيرها وكذلك صناعة الأسمدة العضوية ومستلزمات الإنتاج الزراعي، كما أن هناك مطلباً حيوياً يتمثل بإقامة مدينة صناعية على مستوى المحافظة تستوعب المنشآت وتؤمن البيئة الاستثمارية المناسبة لمختلف الصناعات.

تشير أرقام غرفة التجارة والصناعة إلى أن عدد التجار والشركات التجارية المجدد اشتراكها في الغرفة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه بلغ 1003 شركات وتجار وهناك 145 تاجراً وشركة جُدد سجلهم منذ بداية العام وهذه الأرقام إيجابية وتدل على تحسن بالقياس إلى مثيلاتها في العام الفائت.