ظهور سلاح يوحي بإن معركة إدلب قاب قوسين أو أدنى

جهينة نيوز:

يستمر الناشطون برصد تعزيزات الجيش العربي السوري الى محيط محافظة إدلب و ذلك مع ترقب معركة تحرير المحافظة من الارهابيين و إعادة الاستقرار لها.

و نشر ناشطون مؤخراً صور (الصورة المرفقة) يظهر فيها نقل قاذفة اللهب الثقيل "TOS-1" و التي لطالما كان وصولها مؤشر بداية المعركة الى محيط محافظة إدلب المحتلة من الارهابيين.

و يذكر أن قاذفة اللهب تي او اس -1 سلاح فتاك في التمهيد للقوات و مداه 6 كلم و قادر على تحييد الارهابيين فوق أو تحت الارض و خلف المتاريس و هو محمل على دبابة تي-72 و لعب دور بارز في التمهيد للقوات خلال عمليات الاقتحام التي نفذها الجيش العربي السوري ضد مواقع الارهابيين.