ظهور سلاح يوحي بإن معركة إدلب قاب قوسين أو أدنى

الجمعة, 3 أيار 2019 الساعة 22:56 | شؤون محلية, أخبار محلية

ظهور سلاح يوحي بإن معركة إدلب قاب قوسين أو أدنى

جهينة نيوز:

يستمر الناشطون برصد تعزيزات الجيش العربي السوري الى محيط محافظة إدلب و ذلك مع ترقب معركة تحرير المحافظة من الارهابيين و إعادة الاستقرار لها.

و نشر ناشطون مؤخراً صور (الصورة المرفقة) يظهر فيها نقل قاذفة اللهب الثقيل "TOS-1" و التي لطالما كان وصولها مؤشر بداية المعركة الى محيط محافظة إدلب المحتلة من الارهابيين.

و يذكر أن قاذفة اللهب تي او اس -1 سلاح فتاك في التمهيد للقوات و مداه 6 كلم و قادر على تحييد الارهابيين فوق أو تحت الارض و خلف المتاريس و هو محمل على دبابة تي-72 و لعب دور بارز في التمهيد للقوات خلال عمليات الاقتحام التي نفذها الجيش العربي السوري ضد مواقع الارهابيين.


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا