أبراج يوم السبت مع سمر عمران

مولود ٤/ ٥: يحتل مرتبة من الحرية والنظام يكره القيود على قدر ما يكره الفوضى، متعاون مع الغير ضمن اسلوب حياتي واضح، يبحث عن مغامرة بالحياة او القراءة، شعاره الحركة ويمتلك أمنيات في الحياة، تتحول الأحلام إلى حقيقة في حياته، يكره المواجهة، تصل له أخبار جيدة، له شخصية جذابة ، تحركات وسفر وتجدد علاقات جديدة، سنة فيها انتقال جغرافي او عملي وإعادة نظر بعلاقات قديمة وللبعض ولادة طفل او خبرة خامة تضاف لخبراته، تحقيق مشارع، سنة للاستثمارات، للبعض ارتباط

الحمل: حاول رفع معنوياتك لتجد تسييرا لامورك، تعمل على مسالة الصراحة دون جرح الاصدقاء، مصادفات تحمل لك أخبار جيدة ومكاسب مالية، تضع برنامج للمصاريف، تنفعل على صعيد أمور مالية بسبب أعطال او أقساط متراكمة او هدايا او تعويض ، انتبه للمصاريف، قد يثير كلامك ضجة

الثور: اجتزت عتبة الامتحانات الفلكية وبإمكانك اليوم متابعة بعض الجهود والتحركات التي عملت عليها سابقا لتؤكد عليها وتحرز تقدم وتحدد توجهك وتسمع جواب وتحصل على مرادك وتقوم بخطوة جديدة تناسبك على صعيد تغيير شكلك او حسم قضايا

الجوزاء: يحمل لك هذا النهار بعض التحديات احتمال حوادث عابرة في عقر دارك، طباعك متقلبة لدرجة الغضب والاستفزاز، يوم ليس فيه حماية فلكية لا تعرض نفسك لمهب الريح حاول ان تسترخي ولا تبدأ اي مشروع في هذين اليومين فقد تلغى بعض المواعيد أكد قبل ان تذهب للموعد، نهار بطيء، انتبه لأغراضك.، تأخذ قرارات ارتجالية لذا انتبه كي لا تقحم نفسك بالعمل وتجنب بعض الفرص المشبوهة

السرطان: شعبيتك في تصاعد والاصدقاء حولك وتكون اتصالاتك مثمرة وتلعب دور مهم بإنجاز مشاريعك، يوم جيد للقاء بالاصدقاء ضمن دعوة او تجلس على طاولة حوار وتناقش موضوع شخصي او عائلي، يوم جيد لتوسيع دائرة معرفتك، انتبه من الارهاق وصحتك بحاجة لاهتمام، تتعرف على وجه جديد او صداقات من الماضي، حاول أن تتخطى بعض الأمزجة السيئة والنوايا لان اليوم يحمل لك حل لبعض المشاكل، أمنية تتحقق.

الأسد: نهارك لا يحتاج إلى تسرع أو مغامرة بل يحتاج إلى تفكير وتروي قبل البدء بخطوة جديدة، مشروع خلاق وفرص استثنائية لتطوير المشروع، يناسبك اليوم لتنفيذ العروض ويبدو مميزا، تعيشحالة حالمة تسهل مهامك وتركز على أعمالك، وتكثر اصابع الاشارة السلبية عليك وعدم اهليتك لاي موضوع، تتلهف لبعض الاشياء انتبه لنفسك تتعامل مع غرباء

العذراء: تتبنى قضية جديدة وتنهي دورة عانيت منها سابقا وتهتم بشراكة، قضية قانونية اوراق مستندات، تحتاج لها، يساعدك الاصدقاء بالحركة والتواصل، تتحسن اجواء تحصد تأييد خاصة بحالة اتصالاتك وارتباطتك، نجاح مخطط تنتصر بتفاؤلك وابتسامتك الجميلة، تشكل لك عامل مساعد، انابه من السرعة لان المريخ مازال في مربعك

الميزان: تتبنى قضية جديدة وتنتهي من دورة عانيت منها، تهتم بشراكة وقضية قانونية ومستندات، اوراق تحتاجها، عملية تجارية أو عملية تخص رواتب او فواتير للبعض مقابلات مع شخص نافذ وقدير ربما من خلال مشاركتك في تنفيذ موضوع شخصي، خبر لتسوية او مصالحة، اهتمامات غيبية او مرافقة مريض، ادرس خطواتك فيما يتعلق بالمال

العقرب: يحمل لك نهارك جدال وتأزم وقد يحمل لك الوعود وتقدم بكل جوارك والبدء بجديد، واثبات قراتك بالمجال الذي تعمل فيه، شراكة، تقطف ثمار أعمالك دون انتظار، انتبه من حالة طوارئ فالخصم اقوى منك، يحفزك اليوم على تحدي المخاطر، كن حذرا وانسحب بهدوء، للبعض عقد ارتباط او شراكة

القوس: نهار بهموم متنوعة ومشاغل ومسؤوليات، انتبه ستشارك بمناسبات، تزاح بالأفكار في رأسك، تتلقى عرض وتقدمه بنفسك، فرص لبداية جديدة، دقق بالتفاصيل ولا تترك للغموض مكان ولا تهمل عملك ولا تهمل صحتك واهتم بغذائك، احتمال اخبار مزعجة وكانك ستنجز كل خطواتك بيوم واحد، نهار غير اعتيادي على صعيد العمل نهارك يتنقل بين الفرح والتعاسة

الجدي: نهار ايجابي تتمتع بروح رياضية وتتمتع بروح المنافسة ويتطور نهارك بوئام حتى تتنفس الصعداء يوم مناسب لتصحح اخطاء وتعود عن بعض القرارات غير الحكيمة وحاول ان تتحالف مع الاقوياء، يوم فيه خير وبركة تحدد مسارك وتخترق صفوف المنافسة بقوة وسرعة وتسهر مع أصحابك، خبر يخص اولاد، امل جديد يحمل لك اوقات من التسلية والرفاهية

الدلو: القمر يعاكسك، فترة مضطربة تستمر حتى ينتقل القمر من برج الثور، كن حذر من منافسة او مواجهة او تصرفات طائشة، لا ترتبط بشيء جديد، وحاول ان تبتعد عن الضجيج، أعداء متخفون يتربصون بك وللبعض جيد للتعامل بالعقارات او ترتيب البيت واعادة تنظيمه، خفف الاحتكاك مع العائلة والحظوظ لك غدا، للبعض تصليحات وأعطال، انتبه من العزلة انت حائر اليوم

الحوت: اليوم تزداد قوة خاصة على صعيد فكر نشاط حركه سفرة قصيرة لا يخلو من فرص جديدة تخدم مساراتك يزداد سهرك و الاتصالات دخول اجواء مفرحة، تحاط بالأهل والأصدقاء وتحضر لمناسبة سعيدة، الظرف يساعدك لتتحرك بسرعة وتواجه التغييرجيد للتحضيرات، تقوم بعملية تسويات واعمال او تعامل مع جيران أو اخوة اليوم ابتعد عن المزعجين.