فيديو - عريس يتجاهل عروسه و المدعوين و يلعب "PUBG" ليلة زفافه

جهينة نيوز:

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصد انشغال عريس أثناء زفافه بهاتفه النقال، واندماجه بلعبة "PUBG" الشهيرة، تاركا عروسه لوحدها دون أي اهتمام.

ووثق الفيديو نظرات العروس إلى عريسها والتي تحمل علامات استغراب وتساؤل، في حين كان منهمكا باللعب، ولم ينظر إلى الحضور أو إلى شخص قدم له هدية بمناسبة زواجه.

جدير بالذكر أن العديد من الدول أصدرت قرارا يمنع استخدام لعبة Player Unknown's Battlegrounds الإلكترونية، التي تعرف اختصارا بـ PUBG "بوبجي".

وصدرت لعبة PUBG أولا عام 2017، على حواسيب "ويندوز" وأجهزة "XBox One" ثم منصة "PlayStation 4" لاحقا.

أما الحدث الفاصل الذي "فجر" شعبية اللعبة، فهو إطلاقها عام 2018 على الهواتف الذكية بنظامي "iOS" وأندرويد.

وتعد لعبة PUBG إحدى أشهر الألعاب حاليا على المستوى العالمي، حيث يزيد عدد مستخدمي نسخة الموبايل من اللعبة عن 200 مليون لاعب شهريا، و30 مليون لاعب نشط يوميا، وبإضافة عدد لاعبي نسخة الحاسوب وكذلك أجهزة إكس بوكس وبلايستيشن، فإن إجمالي عدد اللاعبين يتجاوز 500 مليون لاعب.

RT