وسط تصعيد العدو .. شهيدين في غزة و اصابة جندي و مجندة للإحتلال برصاص قناص فلسطيني

جهينة نيوز:

أكدت وسائل الاعلام العبرية إصابة جندي و مجندة من جيش الاحتلال، برصاص قناص فلسطيني على حدود غزة.

و قال الناطق باسم جيش الاحتلال ان اطلاق نار وقع باتجاه قوة من الجيش، شرق قطاع غزة، مما أدى لاصابة جندي في الفخذ وصفت بالمتوسطة، فيما اصيبت المجندة بجراح طفيفة ونقل كلاهما بواسطة طائرة مروحية الى مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج.

و في قطاع غزة استشهد مواطنان واصيب اثنان آخران في استهداف اسرائيلي جوي لموقع للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت وزارة الصحة ان الشهيدين هما: عبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح (٣٣ عاما) من النصيرات، وعلاء علي حسن البوبلي (٢٩ عاما) من المغازي.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقع "الكتيبة 13"، شرق مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى، مما أدى لاستشهاد مواطنين، و اصابة اخرين بجروح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بثلاث قذائف أراضي زراعية شرق البريج وسط قطاع غزة.

و أفاد موقع فلسطين اليوم بأن عدة انفجارات سُمعت في المنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى, جراء استهداف الاحتلال لأراضٍ زراعية بالمنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

المتحدث باسم جيش الاحتلال أكد أن طائرة حربية قصفت موقعًا عسكريًا يتبع لحماس، زاعماً أن القصف يأتي رداً على عملية إطلاق النار ضد قوة من الجيش بالقرب من السياج الفاصل في وسط قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة جندي من الجيش وحالته متوسطة ومجندة بجروح طفيفة جدا.