إصابة 40 فلسطينياً جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات جمعة (الجولان عربي سوري) في غزة

جهينة نيوز:

أصيب 40 فلسطينيا اليوم بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في الجمعة السابعة والخمسين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان “الجولان عربي سوري” في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة (معا) أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى وقنابل الغاز السام على آلاف المشاركين في المسيرات شرق مدينة غزة وجباليا شمال القطاع والبريج وسطه وخان يونس ورفح جنوبه ما أدى إلى إصابة 40 منهم بجروح وحالات اختناق.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار 2018 إلى 280 إضافة إلى إصابة أكثر من 30 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

إصابات واعتقالات في الضفة

في الضفة الغربية أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة في قرية بيت سيرا غرب رام الله.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين المشاركين في مظاهرة خرجت للمطالبة بالإفراج عن جثماني الشهيدين أمير دراج ويوسف عنقاوي اللذين قتلهما الاحتلال في قرية كفر نعمة غرب رام الله منذ شهرين.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية نعلين الاسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري.

في سياق متصل أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل اثنان آخران جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق كما اعتقلت اثنين آخرين.

وأصيب سبعة فلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 15 عاما شرق قلقيلية بالضفة الغربية.