بوتين وترامب يجريان اتصالا هاتفيا دام نحو ساعة و نصف

جهينة نيوز:

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ملفات عدة، بما فيها توقيع اتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

و بدروه قال المتحدث الصحفي بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن المكالمة الهاتفين بين بوتين وترامب استمرت حوالي ساعة ونصف.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "استمرت محادثات ترامب وبوتين ما يقرب من ساعة ونصف"، مشيرا إلى أن الكرملين سيقوم بتقديم تفاصيل المحادثة.

هذا وأفاد الجانب الأميركي في وقت سابق، أنه خلال المحادثة الهاتفية ناقش رئيسا البلدين الوضع في كوريا الديمقراطية وفنزويلا، وكذلك اتفاق نووي جديد محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.