ظريف يستبعد وقوع نزاع عسكري قريب بين إيران وأمريكا ... و لكن !؟

جهينة نيوز:

استبعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وقوع نزاع عسكري بين بلاده وأمريكا في المستقبل القريب.

لكن ظريف حذر في حوار مع صحيفة الاندبندنت البريطانية نشرته اليوم ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) من أن وقوع بعض الأحداث في الخليج ومضيق هرمز قد يؤدي إلى زيادة احتمال وقوع النزاع مشيرا إلى حادثة الدخول غير المشروع لقاربين تابعين للبحرية الأميركية إلى المياه الإيرانية في كانون الثاني عام 2016 حيث ألقت القوات الإيرانية القبض عليهما وتمكنت فيما بعد طهران وواشنطن من السيطرة على الأوضاع ومنع نشوب أي نزاع.

وبخصوص تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة قال ظريف إن “لديه صلاحيات لتبادل السجناء” موضحا أن هذا التبادل لا يشمل السجناء الأوروبيين.

وتسعى واشنطن لإخضاع دول العالم التي تتبع سياسات مستقلة وترفض نهج الهيمنة من خلال الحصار التجاري والاقتصادي أو بالتدخل العسكري وافتعال أزمات داخلية في تلك الدول بهدف تغيير مواقفها من القضايا العالمية العادلة.