عراب الربيع العربي في سورية .. يصفه بالشتاء الأسود

جهينة نيوز:

وصف أحد عرابي الربيع العربي و الذي شارك بقصف ليبيا ولايزال يهاجم مصر بخفا حنين لحكم الاخوان المسلمين و و مستمر بدعم الارهابيين في سورية بأنه كان شتاء أسود في سورية.

و قال رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، بأن البعض لازالوا يحنون إلى حدوث "ربيع تركي" في حين تحول كل مكان جلبوا له الربيع العربي إلى "شتاء أسود".

وأضاف أردوغان في حفل لتوزيع الجوائز بمهرجان الابتكار، بمركز إسطنبول للمؤتمرات قائلا:"الدول الأوروبية التي تنعم بالطمأنينة، مدينة لتركيا التي تستضيف 4 ملايين لاجئ سوري" بحسب مزاعمه متناسياً أن عصاباته هجرتهم من بيوتهم التي كانوا يعيشون فيها و لازال نظامه يحمي من يحتل بيوتهم في إدلب و هو نفسه يعرقل عودتهم بأمر أمريكي..

و في جانب آخر تابع أردوغان متحدثا عن الوضع الاقتصادي للبلاد:"من أجل الوصول لأهدافنا في عام 2023، يتعين علينا زيادة القيمة المضافة على صادراتنا".