الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطلات مطرية على هذه المناطق

جهينة نيوز:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة خاصة على المناطق الشرقية والجزيرة والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية والجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون مصحوبة بالرعد أحياناً خاصة في منطقة الجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الجمعة السبت الأحد

دمشق 25/12 25/12 28/15

القنيطرة 20/9 20/10 25/14

درعا 26/12 24/11 29/17

السويداء 22/7 21/10 26/14

حمص 23/12 23/11 27/15

حماة 25/13 25/12 29/16

الحسكة 26/13 22/11 24/12

اللاذقية 21/15 21/14 24/16

طرطوس 22/16 22/14 26/18

حلب 25/12 24/10 27/14

إدلب 23/12 22/13 25/14

دير الزور 29/15 25/14 29/17

الرقة 27/14 26/12 28/14