اتحاد العمال الكوبي يشيد بصمود سورية

جهينة نيوز:

جدد أوليسيس غيلارتي دي ناسيمينتو رئيس اتحاد نقابات العمال الكوبي موقف بلاده الداعم لسورية في حربها ضد الإرهاب مؤكداً أنها قدمت مثالاً في الصمود والمقاومة لكل شعوب العالم التي تناضل ضد الإمبريالية.

وخلال لقائه أمس وفداً من الاتحاد العام لنقابات العمال يزور كوبا للمشاركة في احتفالات عيد العمال في هافانا أشار دي ناسيمينتو إلى أن مشاركة سورية تحظى باهتمام كبير في كوبا ولا سيما في هذا التوقيت وقال إن لها “معاني كبيرة بالنسبة لكوبا التي تتعرض لتصعيد كبير من قبل الولايات المتحدة” منوهاً بالتنسيق والتشاور عالي المستوى بين الوفود العمالية للبلدين في المؤتمرات والمحافل الدولية.

من جهته أكد برهان عبد الوهاب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال على العلاقة القوية بين اتحادي البلدين منوهاً بالدور الذي يقوم به اتحاد نقابات عمال كوبا في المحافل الدولية دعماً للطبقة العمالية في العالم.

وأشار عبد الوهاب إلى أن عمال سورية واظبوا على ممارسة عملهم رغم الحرب الإرهابية التي شنت على بلدهم ولم تمنعهم تهديدات الإرهابيين من أداء واجبهم الوطني.

بدوره قدم سفير سورية في كوبا الدكتور إدريس ميا خلال اللقاء عرضاً للأوضاع في سورية موضحاً أنها تتعرض لحرب اقتصادية يحاول من يقف وراءها تحقيق ما فشلوا في تحقيقه عبر دعم الإرهاب مؤكداً أن المخطط الجديد سيكون مصيره الفشل كسابقاته.

ويضم وفد الاتحاد العام لنقابات العمال إضافة إلى عبد الوهاب بشير حلبوني ومحمد تكله.