العثور على ملكة جمال الأوروغواي السابقة مشنوقة في الحمام

الجمعة, 3 أيار 2019 الساعة 14:19 | مجتمع, حوادث

العثور على ملكة جمال الأوروغواي السابقة مشنوقة في الحمام

جهينة نيوز:

عُثر على ملكة جمال الأوروغواي للعام 2006، فاتيما دافيلا سوسا، جثّة في أحد الفنادق بمدينة مكسيكو، وفق ما نقل موقع "أي بي سي نيوز" الأميركي عن السلطات المحلية.

وأشارت السلطات إلى أنّه عثر على جثّة دافيلا مشنوقة في حمام غرفة الضيوف، وتمّ التأكد من هويتها. وبحسب المعلومات، فإنّ دافيلا وصلت إلى مدينة مكسيكو في 23 من نيسان الفائت لإجراء مقابلة يعتقد بأنها لعرض الأزياء.

ولم تكشف النيابة العامة عن الأسباب الفعلية وراء الوفاة، لكنّها فتحت تحقيقاً للبحث في ملابسات الحادثة ومعرفة ما إذا كانت الأسباب انتحاراً أو جريمة قتل.


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